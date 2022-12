Detida vice-presidente do Parlamento Europeu em Bruxelas

A vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili foi detida esta sexta-feira na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre o alegado lóbi ilegal do Qatar para influenciar decisões políticas em Estrasburgo.

Segundo a imprensa belga, a eurodeputada social-democrata grega, que ocupa uma das 14 vice-presidências do Parlamento Europeu, é uma das cinco pessoas detidas na Bélgica e a sua casa foi alvo de buscas pelas autoridades.

A polícia de Bruxelas realizou hoje 16 buscas domiciliárias e efetuou as detenções, entre as quais o companheiro de Eva Kaili, atual colaborador ligado ao grupo dos Socialistas e Sociais Democratas no Parlamento Europeu.