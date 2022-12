Envelopes suspeitos na embaixada da Ucrânia em Lisboa não tinham explosivos

Na sexta-feira, gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Viseu Pinheiro, anunciou que as autoridades portuguesas reforçaram a proteção da embaixada da Ucrânia em Lisboa e admitem reapreciar o nível de ameaça em Portugal, após cartas armadilhadas terem sido recebidas por entidades em Espanha.

O trânsito na Avenida das Descobertas, onde se encontram várias embaixadas, continuava às 18:30 cortado e no local estão meios da PSP a garantir perímetro de segurança.

Mais embalagens detetadas em Espanha

A polícia espanhola intercetou mais três embalagens com olhos de animais destinadas a representações diplomáticas da Ucrânia em Espanha.

Os pacotes tinham como destinatário a embaixada em Madrid e os consulados em Barcelona e em Málaga, segundo fontes policiais citadas pela imprensa.

As encomendas com olhos de animais foram intercetadas esta segunda-feira pelos serviços de segurança dos Correios.

As embalagens foram analisadas por peritos e não continham substâncias explosivas.

De acordo com um porta-voz do Governo ucraniano, são já 21 as ameaças recebidas por representações diplomáticas em 12 países.

A 30 de novembro, um homem ficou ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto que estava dentro de um envelope. Desde então, já foi revelada pelas autoridades espanholas a existência de mais cinco cartas com explosivos, a última das quais na embaixada do Estados Unidos em solo espanhol.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança do Governo espanhol, Rafael Pérez, os outros envelopes com explosivos intercetados na última semana foram enviados para o primeiro-ministro, a ministra da Defesa, um centro de satélites e uma empresa de armamento.

O envelope enviado ao primeiro-ministro, Pedro Sánchez, foi intercetado.