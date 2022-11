Meghan Markle sofreu ameaças "nojentas e bem reais" enquanto membro ativo da família real

A Duquesa de Sussex recebeu ameaças "nojentas e muito reais" enquanto membro ativo da família real britânica, disse o comissário adjunto cessante da Polícia Metropolitana em entrevista ao Canal 4 britânico esta quarta-feira.

Neil Basu diz que compreende que Meghan se tenha sentido "sob ameaça o tempo todo" antes de decidir mudar-se para a Califórnia com o marido, o príncipe Harry, filho do rei Carlos III de Inglaterra. Na mesma entrevista, o comissário disse que várias das pessoas responsáveis pelas ameaças à duquesa têm sido processadas em tribunal.

O príncipe Harry, que se mudou para a Califórnia com Meghan em 2020, disse no ano passado que não se sentia seguro ao visitar o Reino Unido. O casal tem falado frequentemente dos abusos que enfrentou antes de partirem e de como isso afetou a saúde mental de ambos, em particular de Meghan.

Em 2016, depois de o casal ter tornado pública a sua relação, o príncipe Harry já tinha vindo a público exigir aos meios de comunicação social que fossem mais brandos com Meghan na sequência de uma sucessão de manchetes a atacar aquela que, à data, era sua namorada.

De partida da Polícia Metropolitana, Neil Basu revelou na mesma entrevista que se as pessoas "tivessem visto o que foi escrito [contra Meghan] e estivessem a receber [essas ameaças], o tipo de retórica que existe online, sentir-se-iam sob constante ameaça", tal como aconteceu com a duquesa.

O também ex-chefe da unidade de combate ao terrorismo refere ainda que já tinha falado publicamente sobre a ameaça do "terrorismo de extrema-direita", atribuindo parte das ameaças à duquesa a esse fenómeno e indicando que esta foi a ameaça de "mais rápido crescimento" com que lidou.

"Quando iniciei a luta contra o terrorismo em 2015, [a extrema-direita] representava cerca de 6% da nossa carga total de trabalho. Quando saí há 15, 16 meses, era já mais de 20% da nossa carga de trabalho."

O Duque e a Duquesa de Sussex abandonaram os papéis ativos que desempenhavam na família real britânica em 2020, mudando-se para os Estados Unidos da América. Logo após o anúncio da saída, Meghan deu uma entrevista a Oprah Winfrey na qual revelou ter sido inundada por pensamentos suicidas enquanbto serviu na realeza.