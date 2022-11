Confrontos em Bruxelas depois de derrota da Bélgica com Marrocos

Adeptos de Bélgica e Marrocos envolveram-se em confrontos no centro da capital belga no fim do jogo, que terminou com vitória dos "leões do Atlas" por 2-0.

Os incidentes, que causaram ferimentos num jornalista, começaram a meio da segunda parte do jogo, quando jovens atearam fogo a um contentor, lançaram petardos e, em seguida, danificaram veículos que estavam estacionados, segundo a televisão pública belga RTBF.



De acordo com o Washington Post , a polícia belga viu-se obrigada a fechar ruas do centro de Bruxelas e a recorrer a canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, na sequência desacatos após o fim do jogo.