Prolongado acordo de cereais no Mar Negro entre Rússia e Ucrânia

O ministro Kubrakov disse no Twitter que a Ucrânia apelou oficialmente para esta iniciativa ser prolongada durante um ano.

Foi negociado entre o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As Nações Unidas e a Turquia continuam responsáveis pela operação.

O Ministro das Infraestruturas da Ucrânia revelou que o acordo de cereais do mar Negro foi prolongado por 120 dias.

O secretário-geral da ONU confirmou esta quinta-feira que foi assinado um acordo para o prolongamento para a saída de cereais ucranianos.

“Congratulo-me com o acordo firmado por todas as partes no sentido de manter” o acordo dos cereais para “facilitar a navegação segura da exportação de cereais, alimentos e fertilizantes da Ucrânia”, afirmou Guterres, citado pela Reuters.

“O acordo dos cerais será prolongado por 120 dias. A Ucrânia, juntamente com António Guterres e Erdogan, tomaram decisões importantes na luta global contra a crise alimentar. Aguardando o comunicado oficial dos parceiros Turquia e ONU”, escreveu Zelensky no Twitter.