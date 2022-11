“Estamos prontos para a paz”, diz Zelensky em Kherson

“Estamos prontos para a paz, paz para todo o país”. A frase foi proferida pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante a visita que fez à cidade recém-libertada de Kherson.

Numa mensagem dirigida às tropas na cidade, o líder agradeceu ainda à NATO e a outros aliados pelo apoio na guerra contra a Rússia.

Segundo os relatos da imprensa internacional, o chefe de Estado ucraniano passeou pela cidade, rodeado de seguranças armados, e falou com os soldados reunidos em Kherson. Há também registos fotográficos de famílias nas ruas, aclamando "Glória à Ucrânia!".

Durante esta visita, Zelensky considerou que a sua presença era importante para os residentes da cidade sentirem o seu apoio e para lhes demonstrar que estão "realmente a voltar e a erguer a nossa bandeira".

As forças russas retiraram-se na semana passada de Kherson, após oito meses de ocupação, deixando a cidade livre para os soldados ucranianos entrarem na sexta-feira.

No domingo, o chefe de Estado ucraniano disse que o exército russo fez "as mesmas atrocidades" em Kherson que em outras regiões do país durante a sua ocupação, e afirmou que já foram documentados "mais de 400 crimes de guerra russos".