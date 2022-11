​Joe Biden. EUA vão cumprir metas para evitar “inferno climático”

Os Estados Unidos vão cumprir as metas de redução de emissões de CO2 e contribuir para evitar um “inferno climático”, garantiu esta sexta-feira o Presidente norte-americano, Joe Biden, num discurso na Cimeira do Clima COP27, que decorre no Egito.

Para alcançar esse objetivo, o líder norte-americano considera que a melhor aposta é reduzir as emissões de gás metano em 30%, até 2030. Um total de 130 países já se comprometeram com essa meta, representando metade das emissões globais.

Durante o discurso de Joe Biden, um grupo de manifestantes realizou um protesto e ergueu um cartaz.

Os Estados Unidos deixam o seu compromisso na Cimeira Clima, depois do recuo durante o mandato do anterior Presidente Donald Trump.

No dia em que tomou posse, a 20 de janeiro de 2021, Joe Biden anunciou o regresso ao Acordo do Clima de Paris, a principal de uma série de ordens executivas cujo objetivo é devolver os EUA ao leme do combate ao aquecimento global.

Entre as medidas assinadas na altura estava uma ordem para rever todas as decisões de Donald Trump que enfraqueceram as proteções climáticas, a revogação de uma licença para a exploração de petróleo vindo do Canadá através do oleoduto Keystone XL e uma moratória sobre todas as atividades de exploração de petróleo e gás no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, que a administração Trump tinha recentemente autorizado.