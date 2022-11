Tudo em aberto nas eleições intercalares dos Estados Unidos

A contagem de votos continua a decorrer nas intercalares nos Estados Unidos e a luta está renhida. Tanto partido Democrata como o Republicano elegeram já 48 senadores.

Os democratas necessitam, de pelo menos, 50 senadores eleitos para manter a liderança da câmara alta do congresso.

Na câmara dos representantes o cenário é diferente. Estão eleitos 195 conservadores e 174 democratas.

Estes resultados ficam aquém das sondagens que apontavam para uma vitória do Partido Republicano.

As intercalares norte-americanas realizadas, esta terça-feira, determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do presidente Joe Biden, estando também em jogo 36 governos estaduais e vários referendos estaduais a medidas sobre questões-chave, incluindo aborto e drogas leves.

Em disputa estão todos os 435 lugares na Câmara dos Representantes, onde os democratas atualmente têm uma estreita maioria de cinco assentos, e ainda 35 lugares no Senado, onde os democratas têm uma maioria apenas graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

As eleições podem não apenas mudar a cara do Congresso norte-americano, mas também levar ao poder governadores e autoridades locais totalmente comprometidos com as ideias de Trump. Uma derrota muito pesada nestas próximas eleições pode complicar ainda mais o cenário de um segundo mandato presidencial para Joe Biden.