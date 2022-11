Meta, dona do Facebook, vai despedir mais de 11 mil pessoas

O presidente executivo da Meta, empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp, vai despedir mais de 11 mil trabalhadores.

"Hoje estou a partilhar uma das mudanças mais difíceis que fizemos na história da Meta. Eu decidi reduzor o tamanho da nossa equipa em cerca de 13% e dispensar mais de 11 mil dos nossos talentosos trabalhadores", lê-se no documento.

Zuckerberg disse assumir total responsabilidade por estas decisões e pelo que conduziu a este cenário. "Sei que é duro para todos e estou particularmente preocupado pelos que forem impactados", acrescentou.

O presidente executivo da empresa revelou ainda o que levou a tomar esta decisão.

"No início da Covid, o mundo mudou rapidamente para o online e o aumento do comércio eletrónico levou a um crescimento desproporcional da receita. Muitas pessoas previram que essa aceleração seria permanente e continuaria após o fim da pandemia. Eu também acreditei e tomei a decisão de aumentar significativamente os nossos investimentos. Infelizmente, isto não aconteceu da forma que se esperava. Não só o comércio on-line voltou às tendências anteriores, mas também a desaceleração macroeconómica, o aumento da concorrência e a perda de sinal de anúncios fizeram com que nossa receita fosse muito menor do que esperava", explica.



Mark Zuckerberg assinalou várias medidas de apoio para os que forem dispensados nos Estados Unidos, reconhecendo que a situação pode ser particularmente difícil para quem está no país com um visto de trabalho. Os funcionários fora dos Estados Unidos terão apoios semelhantes, assegura.