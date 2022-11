Joe Biden celebra eleições intercalares como "um bom dia para a Democracia"

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) assinalou que as eleições intercalares desta terça-feira foram "um bom dia para a Democracia", depois de resultados terem sido menos favoráveis para os Republicanos do que era esperado.

"A nossa Democracia foi testada nos últimos anos e mais uma vez, com os seus votos, a população disse que Democracia é o que nós somos", afirmou, aos jornalistas, a partir da Casa Branca.

Joe Biden realçou que apesar da maioria das análises "prever uma onda vermelha, isso não aconteceu".

"Qualquer lugar perdido é doloroso, mas os Democratas estiveram bem esta noite".

O chefe de Estado norte-americano reconheceu também que os eleitores "falaram claramente das suas preocupações: Inflação, crime e perservar a nossa Democracia".

O presidente dos EUA agradeceu ainda "aos nossos jovens que votaram em números históricos".

"Percebo que os eleitores continuem frustrados. Quando entrei, herdei um país a sofrer com uma pandemia e uma economia fragilizada. A nossa recuperação ainda só agora está a começar. Estou confiante que as nossas políticas estão a funcionar e que estamos no caminho certo", considerou também.

Biden garantiu ainda continuar "a trabalhar com o outro lado", apontando que a sua administração já assinou leis bipartidárias.

"Qualquer que seja o resultado final, eu estou pronto para trabalhar com os meus colegas republicanos", reiterou.

Biden admite recandidatura. Anúncio no início de 2023

Ainda na mesma conferência, Joe Biden voltou a admitir uma recandidatura à Casa Branca, em 2024.

"A minha intenção continua a ser voltar a concorrer. É uma decisão que tem de ser tomada em família", referiu.

O atual Presidente dos EUA prometeu um anúncio "no início de 2023", afirmando que o povo americano "está contente com as nossas políticas, apenas tem de as conhecer melhor".