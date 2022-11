Itália autoriza desembarque de 212 migrantes retidos em barco dos Médicos Sem Fronteiras

As autoridades italianas permitiram esta terça-feira o desembarque no porto siciliano de Catânia dos 212 migrantes ainda a bordo do navio humanitário Geo Barents, que haviam sido rejeitados na sequência de uma avaliação inicial do estado psicológico e sanitário.

O chefe da missão de resgate da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF), Juan Matias Gil, manifestou um "grande alívio" com a decisão das autoridades italianas no final de um dia longo, em que especialistas do ministério italiano da Saúde regressaram a bordo para estudar o estado de saúde das mais de duas centenas de pessoas resgatadas há quinze dias no Mediterrâneo central e que ainda se encontravam retidas no navio.

O Geo Barents atracou no porto de Catânia no passado dia 5 com 572 imigrantes a bordo, mas inicialmente apenas os considerados "vulneráveis" desembarcaram, essencialmente mulheres, menores e doentes, enquanto outros 215 tiveram de permanecer no navio.

O novo governo italiano de ultradireita liderado por Giorgia Meloni começou por autorizar o desembarque dos migrantes que tivessem sido avaliados medicamente como estando numa situação de vulnerabilidade, dando ordem para que os restantes permanecessem no navio e fossem depois devolvidos às águas internacionais.

A MSF pediu, no entanto, uma segunda avaliação médica das pessoas ainda a bordo, todos os homens, provenientes do Paquistão, Bangladesh, Egito e Síria, devido ao surgimento de um surto de sarna e à generalização de ataques de pânico e outros problemas mentais entre os migrantes ainda no navio.

Os funcionários do ministério da Saúde regressaram esta manhã ao navio e, após quase doze horas de exames, decidiram permitir o desembarque de todos os restantes migrantes retidos.

O chefe de missão da MSF anunciou o desembarque iminente dos migrantes ainda que não soubesse para onde seriam transferidos. Disse ainda que a decisão das autoridades sanitárias italianas foi recebida com alegria e lágrimas pelos migrantes que permaneciam no barco.