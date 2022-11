Cimeira do Clima. Marcelo espera que não se sacrifique o futuro a prazo da humanidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta terça-feira esperar que na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27) não se sacrifique o futuro a prazo da humanidade por razões de futuro imediato.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado saúda a COP27, reunida em Sharm el-Sheikh, no Egito, onde discursou esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, e considera que Portugal tem assumido as suas responsabilidades com um amplo consenso interno nesta matéria.

"Num largo consenso nacional e como afirmou o primeiro-ministro, Portugal tem vindo a assumir as suas responsabilidades e espera que a COP27 possa obter conclusões que permitam atingir os objetivos para 2050, não cedendo à tentação, por razões de futuro imediato, de sacrificar o futuro a prazo da humanidade", afirma Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta nota, o Presidente da República subscreve a posição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de que "a luta contra as alterações climáticas é uma questão decisiva e vital para o futuro de todos" e de que "é por isso fundamental tomar medidas efetivamente indispensáveis para evitar uma catástrofe mundial".