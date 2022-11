Ramos-Horta conta episódios de livro que está a escrever em "homenagem a Portugal"

O chefe de Estado de Timor-Leste, José Ramos-Horta, contou hoje episódios da resistência timorense no estrangeiro que tenciona incluir num livro de "homenagem a Portugal", entre os quais uma conversa com o antigo Presidente norte-americano Bill Clinton.

José Ramos-Horta, que se encontra em Portugal em visita de Estado, falava perante o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, na apresentação do livro "Testemunhos de Quatro Anos de Presença de Forças Nacionais Destacadas Lusas em Terras do Sol Nascente (2000-2004)", na Academia Militar, na Amadora, distrito de Lisboa.

Numa intervenção improvisada, depois de referir que não contava falar nesta ocasião, o Prémio Nobel da Paz recordou tempos que passou no estrangeiro durante a ocupação indonésia e apoios que a resistência timorense foi conseguindo com ajuda da diplomacia portuguesa.

"Quando estive com Bill Clinton ele disse-me assim: a pessoa que mais me convenceu, que mais me tocou, foi António Guterres [então primeiro-ministro de Portugal]", relatou.