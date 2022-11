Apoiantes de Bolsonaro provocam tensão na fronteira com o Paraguai

Um grupo de camionistas brasileiros, apoiantes do candidato presidencial Jair Bolsonaro, que saiu derrotado nas eleições de domingo, bloquearam segunda-feira a fronteira com o Paraguai, provocando momentos de tensão, com a polícia a disparar tiros para o ar.

Segundo reporta a agência Europa Press, com sede em Madrid, os camionistas protestavam contra os resultados da votação presidencial, que deu a vitória ao candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luís Inácio “Lula” da Silva.

Segundo o jornal paraguaio ABC Color, a Polícia Nacional do Paraguai foi obrigada a intervir para normalizar o trânsito, embora a situação continue tensa do outro lado da fronteira, no Mato Grosso do Sul.

Um motorista de uma viatura particular que pretendia atravessar a fronteira e que nada tinha a ver com o bloqueio, na posse de uma arma, disparou vários tiros para o ar, provocando o pânico.

As forças de segurança procederam à detenção do motorista, advogado de profissão, que alegou que em nenhum momento colocou em perigo a integridade física de alguém.

Temendo uma possível falta de combustível nas áreas fronteiriças, o fluxo nos postos de gasolina da região também aumentou.

Com 100% dos votos contados, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as presidenciais de domingo por uma margem estreita, recebendo 50,9% dos votos, contra 49,1% para Jair Bolsonaro, que procurava obter um novo mandato de quatro anos.