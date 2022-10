"Mentira" foi a palavra mais ouvida no último debate entre Bolsonaro e Lula

José J C Cruz Pinto

29 out, 2022 ILHAVO 12:30

Depois de acabarmos de saber que o IDIOTA do Bolsonaro disse a um jornalista português que não lhe respondia por não entender espanhol nem portunhol, a única coisa que me interessa saber é se, na trágica hipótese de ele ganhar a eleição, o nosso Presidente iria/irá gastar parte do que nos pertence para prestar vassalagem a esse TRASTE. Não me interessa rigorosamente mais nada que venha de, ou se relacione com, Belém.