Ativistas atiram lata de tomate ao quadro "Rapariga com Brinco de Pérola"

Pelo menos três pessoas foram hoje detidas por terem tentado vandalizar o quadro "Rapariga com Brinco de Pérola" (1665), do pintor neerlandês Johannes Vermeer, no Museu Mauritshuis, em Haia, revelaram as autoridades.

Em comunicado, o Museu Mauritshuis garante que a obra de arte, um dos mais célebres retratos pintados por Vermeer, não sofreu danos e que a sala onde está exposto foi fechada ao público para investigação.

O vídeo do ataque, partilhado nas redes sociais, revela dois homens junto à pintura de Vermeer, um dos quais com a cabeça encostada ao quadro e o outro a despejar-lhe uma lata de sopa de tomate. Os dois ativistas vestem uma camisola com referência ao movimento Just Stop Oil.