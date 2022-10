Nova primeira-ministra de Itália promete defender NATO e UE

A nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assegurou esta terça-feira, no seu primeiro discurso ao Parlamento que a Itália vai continuar a ser "um parceiro confiável da NATO", apoiando a Ucrânia contra a Rússia, e defender a integração europeia.

No seu discurso ao Parlamento - onde vai receber esta terça-feira um voto de confiança seguido de outro, na quarta-feira, do Senado, legitimando oficialmente o seu poder -- Meloni sublinhou que "a Itália faz parte do Ocidente, o berço da liberdade e da democracia".

Por isso, adiantou, a Itália vai continuar a ser "um parceiro confiável da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]", que apoia a Ucrânia com formação e equipamento na guerra contra a Rússia.

Apesar de liderar um partido eurocético -- o Irmãos de Itália -, Giorgia Meloni assegurou que a intenção "não é impedir ou sabotar a integração europeia", mas sim fazer funcionar melhor a máquina comunitária.