Moçambique. Novas incursões em Cabo Delgado fazem cinco mortos

Um grupo armado desconhecido atacou no domingo a vila de Macomia, no centro de Cabo Delgado, Moçambique, matou cinco pessoas e destruiu casas e viaturas, relataram esta terça-feira fontes das milícias locais.

Outras seis pessoas ficaram feridas, das quais três transportadas para o Hospital de Pemba.

Tropas moçambicanas e do Ruanda estacionadas na zona, no norte de Moçambique, responderam ao ataque e, de acordo com uma fonte da comunidade, o bairro mais afetado foi o de Napulubo, de onde os moradores fugiram.

“Houve fogo intenso, estamos nas matas”, descreveu um dos deslocados.

A violência eclodiu um dia depois de homens armados terem reduzido a cinzas uma igreja, mais a sul, em Namapamo, no distrito de Chiúre.