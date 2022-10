Ministro italiano avisa que navios com 300 migrantes resgatados não cumprem regras

As autoridades italianas consideram que dois navios que navegam no Mediterrâneo, com quase 300 migrantes a bordo, não estão "em consonância" com regras europeias e italianas de segurança, controlo fronteiriço e luta contra a imigração ilegal.

Operados por organizações não-governamentais (ONG), o navio da Humanity, de bandeira alemã, realizou vários resgates em menos de 48 horas e tem 180 pessoas a bordo, enquanto outros 118 estão no Ocean Viking, de bandeira norueguesa.

Os navios não estão "em consonância com o espírito das regras europeias e italianas em matéria de segurança e controlo fronteiriço e da luta contra a imigração ilegal", segundo uma diretiva, citada pelo jornal Corriere Della Sera, emitida pelo ministro do Interior, Matteo Piantedosi, como autoridade nacional de segurança pública, no topo das forças policiais e da autoridade portuária.

É com base nesse entendimento que é avaliada a proibição de entrada dos navios, refere o jornal.

A diretiva, adianta, tem por objetivo informar as unidades operacionais de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com notas verbais às duas embaixadas dos Estados de bandeira dos navios (Noruega e Alemanha), constatou que a conduta dos dois barcos que navegam atualmente no Mediterrâneo não está "em consonância com o espírito" das regras referidas.

"Bem, a intervenção do ministro Piantedosi a propósito de duas ONG: como prometido, este governo pretende fazer respeitar regras e limites", comentou com uma mensagem no Twitter o novo vice-primeiro ministro e ministro das Infraestruturas e Transportes, com responsabilidades na gestão dos portos, Matteo Salvini.

Enquanto ministro do Interior, entre junho de 2018 e setembro de 2019, Salvini manteve uma política férrea de portos fechados às embarcações humanitárias, que salvam migrantes no mar, bloqueou o desembarque de navios de ONG que transportavam migrantes resgatados no mar, submetendo-os a dias de espera ou obrigando-os a dirigir-se para portos noutros países.