Sunak oficializa candidatura a primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak oficializou, este domingo, a candidatura a líder do Partido Conservador e, consequentemente, a próximo primeiro-ministro do Reino Unido, após a demissão de Liz Truss do cargo.

No Twitter, após reunião com Boris Johnson, o último líder de governo eleito pelos britânicos, Sunak salienta que o Reino Unido "enfrenta uma profunda crise financeira" e que quer ser ele a resolver o problema.

"Candidato-me a ser o líder do Partido Conservador e o vosso próximo primeiro-ministro. Quero reparar a nossa economia, unir o nosso partido e ajudar o nosso país", escreveu o antigo ministro das Finanças.

A demissão de Liz Truss, que o derrotara nas eleições internas do Partido Conservador, no início de setembro, abre nova via para a liderança a Sunak, que no sábado já tinha o apoio de mais de 100 deputados.

"Servi como vosso chanceler, ajudando a guiar a nossa economia através do mais duro período. Os desafios que enfrentamos agora são ainda maiores. Mas as oportunidades - se tomarmos a decisão certa - são fenomenais. Tenho um historial de cumprimento, um plano claro para resolver os maiores problemas que enfrentamos e cumprirei a promessa do manifesto de 2019", garante.