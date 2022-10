Será gripe ou Covid? Há novos testes de antigénio para saber

Já existem testes antigénio capazes de detetar tanto a presença do SARS-CoV-2 como do vírus da gripe A e B. Para já, estão apenas disponíveis em alguns países, nomeadamente em Espanha, Austrália e Irlanda, mas tudo indica que podem generalizar-se em breve.

Os novos testes são vistos como essenciais para distinguir as duas doenças no caso dos picos de incidência de Covid-19 e gripe coincidirem neste inverno, até porque muitos dos sintomas podem ser idênticos.

De acordo com o Jornal Expresso, os testes são bastante semelhantes aos testes rápidos usados para a Covid-19. A diferença é que podem ter dois ou mais mostradores (um para cada vírus) ou um mostrador com mais letras. Em ambos os casos, a linha colorida continua a ser indicadora da presença do agente patogénico.

Os kits veem com todos os materiais necessários e requerem apenas uma colheita nasal, apresentando resultados em 15 minutos.