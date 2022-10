França. Prisão perpétua para cúmplice do atentado contra o jornal satírico Charlie Hebdo

Quase oito anos após os ataques ´jihadistas` contra o jornal satírico Charlie Hebdo e a um supermercado, em Paris, Ali Riza Polat foi condenado, em recurso, a prisão perpétua, por cumplicidade nos crimes.

Em primeira instância, em dezembro de 2020, Polat, que sempre negou ser "terrorista", tinha sido condenado a trinta anos de prisão.

A decisão especial do tribunal de recurso de Paris agravou a sentença, na sequência do pedido do Ministério Público, que lhe pediu para "proteger" a sociedade de um homem de "extrema perigosidade" e para "enviar uma mensagem clara" àqueles que se sentiriam "tentados a ajudar um terrorista".

Os juízes determinaram um período mínimo de 20 anos de cumprimento da sentença.

Após seis semanas de julgamento e mais de nove horas de deliberação, Ali Riza Polat, um franco-turco de 37 anos, levantou-se após o veredito e simulou abandonar o lugar, antes de se sentar novamente.

Na última vez em que falou em tribunal, Ali Riza Polat garantiu estar inocente das acusações contra ele.

"Nunca acordei uma manhã para destruir a vida destas pessoas", disse o acusado de cumplicidade nos crimes praticados pelos irmãos Said e Cherif Kouachi e Amedy Coulibaly.

Polat era amigo próximo do assassino do supermercado judaico, Amedy Coulibaly, e só admitiu ter recuperado um saco de armas no verão de 2014, informando que se destinavam a um "assalto".

"Se eu tivesse fornecido as armas, eu teria assumido", disse ele.