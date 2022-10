Mais de sete milhões de venezuelanos já deixaram o país desde 2015

De acordo com os dados das Nações Unidas (ONU), cerca de 7,1 milhões de venezuelanos já abandonaram o país, que se encontra numa crise política e económica profunda.

Mais de metade - cerca de 4,3 milhões - enfrentam dificuldades no acesso a comida, habitação e emprego estável, segundo a ONU.



Eduard Stein, representante especial da Organização Internacional para as Migrações e do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, salienta que os "venezuelanos têm vontade de partilhar competências e conhecimentos e contribuir para as comunidades pelas quais foram generosamente acolhidos".

"Mas não conseguirão continuar se não lhes for dada uma oportunidade efetiva de integração", admite o representante.

De acordo com a ONU, apesar do "progresso atingido nas iniciativas de regularização e documentação", o relatório demonstra que há uma "necessidade urgente" de "maior proteção, acesso a serviços e oportunidades de trabalho".

"Mais de metade dos refugiados e migrantes venezuelanos não têm capacidade para três refeições diárias e têm pouco acesso a habitações seguras e dignas", escreve a ONU. Segundo o organismo internacional, muitos acabam por cair no "sexo para sobreviver" (prostituição), na mendicidade ou endividamento.

Muitas das crianças também experienciam dificuldades no acesso à educação, nomeadamente devido á "falta de vagas" nas escolas, aponta a ONU. Na Colômbia, país que mais migrantes da Venezuela acolheu, mais de um quarto das crianças venezuelanas não está na escola.