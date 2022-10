Eleições no Brasil. Partido de Ciro Gomes declara apoio a Lula

O Partido Democrático Trabalhista (PDT), do candidato derrotado Ciro Gomes, declara apoio à candidatura de Lula da Silva na segunda volta das eleições para Presidente do Brasil.

Na primeira volta, Ciro Gomes alcançou apenas cerca de 3% das preferências dos brasileiros na corrida ao Palácio do Planalto. O ex-ministro e antigo governador do Ceará ficou no quarto lugar, atrás de Isabel Tebet, com cerca de 3,5 milhões de votos.

Além do PDT, resta ainda saber se o partido Cidadania e o Movimento Democrático Brasileiro, que apoiavam Isabel Tebet na primeira volta, irão estar do lado de Lula ou de Bolsonaro.

Lula da Silva, com cerca de 48% dos votos, e Jair Bolsonaro, com 43%, irão disputar a segunda volta das eleições para Presidente do Brasil a 30 de outubro.