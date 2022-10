Eleições no Brasil. Campanha fechou com Lula da Silva destacado nas sondagens

Duas sondagens, a mesma conclusão. Lula é, com grande vantagem, o favorito à vitória nas presidenciais brasileiras.



O estudo Datafolha no encerramento da campanha mantém o ex-Presidente com 50% das intenções de votos. Já a sondagem IPEC, divulgada pela Globo, coloca Lula com 51%, uma ligeira descida.

Numa análise imediata, admite-se a possibilidade de eleição já este domingo, mas um olhar mais profundo conclui que essa probabilidade estará mais reduzida. A margem de erro é ainda de 2% e na sondagem IPEC, Bolsonaro evidencia uma ligeira recuperação.

Se Lula parece ter conseguido atrair votantes de Ciro Gomes, o candidato ideologicamente mais próximo, tal não acontece com o eleitorado de Simone Tebet do MDB que mantém elevadas taxas de reprovação ao ex-Presidente e a Jair Bolsonaro e não parece cair no chamado voto útil.

Aliás, na sondagem DataFolha, Tebet surge mesmo à frente de Ciro Gomes. A análise do jornal Folha de São Paulo conclui que a flutuação de eleitores não favorece Lula para a eleição já este domingo, mas o candidato do PT partirá como grande favorito numa eventual segunda volta.

Não menos relevante, a ideia de que o eleitorado brasileiro começa a traçar caminhos de maior moderação onde Simone Tebet, apesar de ainda distante do topo das preferências, começa a desenhar um lugar no futuro da política brasileira.