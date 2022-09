Chamadas de soldados russos revelam desmotivação do exército do Kremlin

Uma investigação do "The New York Times" teve acesso a milhares de chamadas entre soldados russos para familiares e amigos, feitas durante as primeiras semanas da invasão, que revelam desmotivação do exército que combate pelo Kremlin.

Os telefonemas foram intercetados pela Ucrânia e verificados pelo orgão de comunicação social norte-americano.

Nas chamadas registadas, os combatentes russos descrevem dificuldades no terreno e chegam a dizer que Putin "é um idiota".

"Quer controlar Kiev, mas não há forma de conseguirmos isso", refere um dos soldados, numa chamada em que permanece em anonimato.

Outro soldado refere também que a guerra "é a decisão mais estúpida que o governo [russo] tomou".

A autentacidade das ligações foi verificada com o cruzamento de dados, incluindo números de telefone russos com aplicações de mensagens e perfis em redes sociais para identificar os militares e as respetivas famílias.

Os combatentes criticam também os seus comandantes e admitem abandonar o exército logo que possível. “Quando voltar para casa desisto”, refere um dos militares num telefonema.

Há ainda soldados que dizem terem sido enganados antes do início da invasão. “Ninguém nos disse que vínhamos para uma guerra”, diz um dos militares citados.