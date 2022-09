Kremlin exige investigação internacional "urgente" a falhas nos gasodutos Nord Stream

Na quarta-feira, Peskov minimizou as acusações dos meios de comunicação ocidentais que acusaram Moscovo de estar por trás do incidente, observando que aviões e navios russos foram detetados na região.

"No entanto, a natureza sem precedentes deste evento que, aparentemente, foi uma espécie de ataque terrorista, possivelmente a nível de um Estado, naturalmente exige uma cooperação ativa e enérgica", acrescentou.

"É um incidente. No momento, não podemos dar uma definição mais precisa. Mas a magnitude da destruição mostra que, de facto, houve algum tipo de ação. Naturalmente é difícil imaginar que um ataque terrorista como este possa ser realizado sem o envolvimento de algum Estado", afirmou.

O porta-voz do Kremlin evitou definir categoricamente a rutura nos gasodutos como um "ataque terrorista".

O Kremlin pediu nesta quinta-feira uma investigação internacional urgente sobre as fugas detetadas nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 no Mar Báltico, uma situação que descreveu como "extremamente perigosa".

"Isso aconteceu no Mar Báltico. Há muitos mais aviões e navios pertencentes à NATO" na região do que da Rússia, sublinhou, chamando as notícias sobre a presença militar russa na região de "completamente tolas".

Detetada segunda fuga no Nord Stream 2

A Guarda Costeira sueca detetou nesta quinta-feira uma segunda fuga de gás no gasoduto russo Nord Stream 2, após outras três terem sido detetados nos dois gasodutos entre domingo e segunda-feira.

Esta quarta fuga, de tamanho mais reduzido, está na zona económica exclusiva da Suécia.

As autoridades dinamarquesas e suecas estão a investigar o caso como sabotagem.