Eleições em Itália. Meloni é a mais votada e direita tem entre 41 e 45% dos votos

A direita e a extrema-direita conseguiram um acordo de coligação que poderá levar Giorgia Meloni ao poder, juntamente com o partido conservador Força Itália, do ex-primeiro-ministro Sílvio Berlusconi, e da Liga, de Matteo Salvini, conhecido pela sua política dura contra a imigração.

As primeiras projeções das eleições legislativas em Itália dão a vitória aos "Irmãos de Itália" de Giorgia Meloni com uma votação entre os 22% e os 26%. A coligação de direita deverá ter um resultado entre os 41% e os 45%.

O líder da Liga já se mostrou contente no Twitter com a votação da coligação de direita.

"A direita não tem maioria no país"

"Com esta lei eleitoral a direita tem maioria no Parlamento, mas não tem maioria no país", declarou Debora Serracchiani, porta-voz do Partido Democrático (centro-esquerda), numa primeira reação à vitória de Giorgia Meloni.

Em tese, o mandato do Governo acompanha o mandato do parlamento, que é de cinco anos, mas a Itália é conhecida pelas crises políticas e pelos muitos governos.

Desde as eleições de 2018, os italianos tiveram três governos: dois chefiados pelo líder do Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte, e outro por Mário Draghi.

As eleições de hoje foram marcadas depois de o Movimento 5 Estrelas ter decidido abandonar a coligação governamental.

[notícia atualizada às 00h55]