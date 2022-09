Primeiro caso de Monkeypox na China. “Não toquem em estrangeiros”

O epidemiologista-chefe do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China aconselha os cidadãos a não tocarem em estrangeiros para evitar o contágio por Monkeypox.



O polémico conselho é conhecido depois de ter sido confirmado o primeiro caso da doença na China continental.

“Para prevenir uma possível infeção por Monkeypox e como parte do nosso estilo de vida saudável, é recomendado que 1) não ter contato direto pele com pele com estrangeiros.”

A recomendação foi partilhada no sábado por Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China, na sua página oficial no Weibo.