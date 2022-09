Incêndio destrói arranha-céus na China

Um grande incêndio deflagrou, esta sexta-feira pelas 15h50 (hora local), num edifício de escritórios da empresa estatal de telecomunicações China Telecom, no centro de Changsha, a capital da província de Hunan, no sul da China.

O incêndio já foi, entretanto extinto, num combate que envolveu cerca de 280 bombeiros apoiados por 36 meios de combate.



Segundo a emissora estatal CCTV, dezenas de andares do prédio de mais de 200 metros de altura "arderam com grande intensidade", gerando uma onda de fumo que acabou por se alastrar a toda a cidade.



Imagens transmitidas pela televisão estatal CCTV mostraram as chamas em toda a lateral do prédio de 42 andares. Segundo um comunicado da China Telecom, “ainda não foram descobertas quaisquer vítimas e as comunicações não foram cortadas”.

Segundo as declarações dos bombeiros da província de Hunan na rede social Weibo, "uma investigação preliminar, [indica que o incêndio] terá ocorrido numa parede externa do prédio". A mesma fonte também deu conta de que "o fogo foi controlado e não foram encontradas vítimas".