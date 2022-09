EUA propõem colaboração com Portugal após ciberataque que expôs dados da NATO

Os Estados Unidos propuseram colaborar com Portugal no campo da cibersegurança, na sequência do ciberataque contra o Estado-Maior-General das Forças Armadas que expôs documentos da NATO, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

João Gomes Cravinho reuniu-se esta quinta-feira, em Washington, com o conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, Jake Sullivan, e com o secretário de Estado, Antony Blinken, momento que aproveitou para abordar o ciberataque, indicando que os ânimos estão mais serenos.

"Nós tivemos a oportunidade de falar brevemente [sobre o ciberataque] com Jake Sullivan, um pouco mais com Antony Blinken. Os ânimos estão muito serenos, até porque, como sublinhava Blinken, de maneira muitíssimo sincera, isto é um campo em que estamos todos a aprender. Temos todos vulnerabilidades e temos de nos apoiar uns aos outros", disse o MNE aos jornalistas portugueses no final do encontro com Blinken.