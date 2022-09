Isabel II. Voos cancelados em Heathrow para assegurar silêncio durante desfile

Alguns voos no aeroporto de Heathrow poderão ser adiados por forma a assegurar o silêncio nos céus durante a procissão cerimonial do caixão da Rainha Isabel II do Palácio de Buckingham para Westminster Hall, avança o jornal britânico Guardian.

Segundo um porta-voz do aeroporto londrino, "os passageiros serão diretamente notificados pelas suas companhias aéreas sobre quaisquer alterações aos voos".



Para tal, poderá ser necessário o cancelamentos ou adiamento e remarcação de alguns voos previstos entre as 13h50 e as 15h40. São ainda esperadas outras alterações no dia do funeral, próxima segunda-feira, 19 de Setembro.

"Prevemos novas alterações à operação de Heathrow na segunda-feira, 19 de setembro, quando o funeral de Sua Majestade deverá ter lugar, e comunica-las-emos com mais pormenor nos próximos dias. Pedimos desculpa pela perturbação que estas mudanças causam, uma vez que trabalhamos para limitar o impacto nos próximos eventos", acrescentou o porta-voz.



Em declarações à publicação, o aeroporto informou que as "alterações adequadas ao funcionamento" serão efetuadas "por respeito" pelo período de luto vivido em Londres.

O corpo da rainha Isabel II será hoje transferido para o Palácio de Westminster, em Londres, onde se prevê que milhares de pessoas prestem homenagem nos próximos dias antes do funeral de Estado, na segunda-feira.

Após uma noite no Palácio de Buckingham, o caixão vai sair pelas 14h20 num Carro de Artilharia da Tropa do Rei, acompanhado a pé pelo Rei Carlos III e outros membros da família real, e vai chegar a Westminster pelas 15h00.



A Rainha Isabel II ficará em repouso desde as 17h00 até às 06h30 de segunda-feira, 19 de setembro, data do funeral, e durante este período o salão estará aberto 24 horas por dia para membros do público passarem brevemente pelo caixão e expressarem respeito.

Preveem-se filas de vários quilómetros com tempos de espera que podem chegar a 30 horas, segundo a imprensa britânica.