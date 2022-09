Maioria dos britânicos ficou a saber este sábado como se proclama um Rei

Centenas de britânicos estiveram hoje à porta do palácio de St. James, em Londres, curiosos para ver pela primeira vez nas suas vidas como se proclama um rei, apesar da antiguidade da sua monarquia.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira aos 96 anos depois de reinar durante 70, pelo que boa parte dos britânicos não viveu ou não se lembra de ter vivido com outro monarca.

"É uma ocasião histórica, foi por isso que quis estar aqui, ser parte da ocasião. Estou à espera de ver o que vai acontecer, porque não sabemos. Estou curiosa", disse à Lusa a londrina Pauline, que não quis relevar a idade, mas disse ter menos de 70 anos, enquanto esperava no meio de centenas de pessoas a proclamação pública de Carlos II como novo Rei de Inglaterra.

A cerimónia oficial decorreu às 10h00 dentro do palácio de St. James, seguida da proclamação pública, às 11h00 em ponto.

Pauline assumiu que foi a curiosidade sobre as formalidades que a levou a St. James, mas disse respeitar a instituição da Coroa britânica e admirar Isabel II, motivos que já a fizeram também passar pelo palácio de Buckingham para ver como milhares de pessoas estão a homenagear a monarca falecida, junto à residência oficial dos reis ingleses.

Sobre Carlos III, disse que o primeiro discurso que fez à nação na sexta-feira à noite foi "muito bom, mas não vai conseguir chegar ao nível da rainha".

"Ele tem uma missão impossível, completamente impossível, mas nós entendemos. E vamos esperar para ver como ele gere a situação. Até agora, bem, mas vamos esperar para ver, é muito cedo", afirmou, antes de acrescentar que Carlos tem é de depositar "fé e resiliência" no filho mais velho, William.

"Nós confiamos no príncipe William", sintetizou Pauline, aquilo que as sondagens dizem sobre a popularidade de Carlos III, muito inferior à da mãe, Isabel II e do filho William, sucessor de Carlos III no trono.