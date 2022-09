Lula diz que Presidente da República "merecia mais respeito" de Bolsonaro

Lula da Silva, que criticou Bolsonaro pela atitude que teve perante o feriado que assinalou os 200 anos da Independência do Brasil, chegando mesmo a dizer que mais parecia "uma reunião do Ku Klux Klan".

Mesmo assim, considera que foi importante Marcelo Rebelo de Sousa ter marcado presença no desfile.

"Eu nunca confundo a relação pessoal com a relação como chefe de Estado. Era importante estar aqui. Convidei vários chefes de Estado, quando fui Presidente", refere.

Na passada quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa assistiu ao desfile cívico-militar do 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no centro da tribuna, ao lado do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.



As cerimónias dos 200 anos da independência do Brasil decorreram em ambiente de comício de apoio à recandidatura de Bolsonaro, com os apoiantes a gritarem palavras de apoio ao Presidente e palavras de ordem contra o ex-Presidente do Brasil Lula da Silva.

Os dois políticos são candidatos às eleições presidenciais de 2 de outubro.