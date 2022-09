Liz Truss rejeita imposto sobre lucros de empresas para pagar medidas na energia

A nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, rejeitou esta quarta-feira a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros das empresas de energia defendido pela oposição para financiar o plano que vai apresentar na quinta-feira.

"Eu percebo que as pessoas em todo o nosso país estejam a sofrer com o custo de vida e com as contas de energia. E é por isso que eu, como primeira-ministra, tomarei medidas imediatas para ajudar as pessoas", afirmou Liz Truss, na sua estreia no Parlamento.

Porém, acrescentou, a solução não pode ser "um penso rápido" e disse ser necessário aumentar o fornecimento de energia a longo prazo através do aumento da produção de gás natural no Mar do Norte, ao largo da Escócia, da abertura de mais centrais nucleares.

"A realidade é que este país não pode chegar ao crescimento com mais impostos. A forma de fazer crescer a nossa economia é atraindo investimento, mantendo os impostos baixos, realizando reformas para construir projetos mais rapidamente. Esta é a forma de criarmos empregos e oportunidades em todo o nosso país", defendeu.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, voltou a defender que o congelamento dos preços da energia deve ser financiado por um imposto extraordinário sobre as empresas do setor, cujos lucros se estima que irão chegar a 170.000 milhões de libras (200.000 milhões de euros).