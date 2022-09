Rainha indigita Liz Truss primeira-ministra do Reino Unido

Liz Truss já é oficialmente a nova primeira-ministra britânica. A sucessora de Boris Johnson foi esta terça-feira indigitada para formar Governo pela Rainha Isabel II.

De acordo com a BBC, a nova líder do Partido Conservador foi recebida esta manhã pela monarca no Castelo de Balmoral, na Escócia. Entretanto, Liz Truss já segue na viagem de regresso para Londres, onde é esperado que, durante a tarde, se dirija à nação.

No discurso em frente ao n.º 10 da Downing Street, pelas 16h00, é esperado que a nova chefe do executivo britânico nomeie os membros que vão constituir o novo governo do Reino Unido.

Entretanto, a emissora estatal britânica já adianta alguns dos nomes. Kwasi Kwarteng, atual secretário de Estado dos Negócios, Energia e Estratégia Industrial, deverá ser o novo chanceler do Tesouro.

James Cleverley deverá ficar com a pasta de Liz Truss, dos Negócios Estrangeiros, enquanto Suella Braverman, atual procuradora-geral de Inglaterra e País de Gales, deverá ser apontada como secretária de Estado para os Assuntos Internos, substituindo a demissionária Priti Patel.