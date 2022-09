BBC doa 1,6 milhões dos direitos da entrevista à Princesa Diana

A BBC doou 1,6 milhões de dólares a sete instituições de caridade associadas a Diana, a Princesa de Gales, segundo o Guardian.

A doação representa a soma total recebida pela BBC pela venda dos direitos da famosa entrevista de Martin Bashir a outros canais televisivos, quando a princesa de Gales se encontrava separada, mas não divorciada, do príncipe Carlos.

"A BBC tinha indicado a sua intenção de doar à caridade o montante das vendas resultante da entrevista do Panorama de 1995 com Diana, a Princesa de Gales. A BBC fê-lo agora. Dadas as conclusões de Lord Dyson, pensamos que esta é a linha de ação apropriada".

Em maio deste ano, uma avaliação interna concluiu que o jornalista teve “um comportamento desonesto”. O inquérito alega que o jornalista utilizou métodos enganosos, incluindo o recurso a documentos falsificados, por forma a garantir uma entrevista com a princesa Diana, numa "violação grave" das normas da emissora.

Assim, o dinheiro será dividido entre sete instituições de caridade – o Centro de caridade para pessoas em situação de sem-abrigo Centrepoint; o English National Ballet; a instituição de caridade para crianças Great Ormond Street; a instituição de combate à lepra Leprosy Mission; o National Aids Trust; a instituição de caridade contra o cancro Royal Marsden; e o Diana Award.

Foi nesta entrevista que a princesa falou pela primeira vez sobre a infidelidade do príncipe Carlos, alegando o seu casamento tinha "três pessoas”, referindo-se a Camilla Parker-Bowles.

O diretor-geral da BBC Tim Davie já tinha pedido desculpa pelas "táticas enganosas" utilizadas pelo jornalista e comprometeu-se a não voltar a exibir a entrevista. Tim Davie pediu ainda desculpa a Charles, William e Harry "pela forma como a Princesa Diana foi enganada e pelo impacto nas suas vidas".