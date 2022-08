Rússia vai prosseguir ofensiva militar na Ucrânia mesmo que Kiev desista da NATO

“Passámos oito anos a tentar resolver este problema pacificamente. No entanto, cidadãos ucranianos e russos continuaram a ser mortos noDonbass durante esse período. As pessoas morreram em resultado de ações militares encenadas por oficiais ucranianos”, acrescentou.

“Os interesses vitais da Rússia já estava a ser ameaçados. É por isso que está a ser conduzida esta operação especial militar. Para defender Donbass, desmilitarizar as forças armadas ucranianas e desnazificar aquele país", alegou.

O ex-presidente russo e vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que mesmo que a Ucrânia renuncie à participação na NATO, isso “é vital, mas não suficiente para estabelecer a paz”. A declaração foi proferida em entrevista à televisão francesa LCI, esta sexta-feira.

As forças russas também perderam "3.000 ou 4.000" (...)

Na mesma entrevista à televisão francesa LCI, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia considera que as perspetivas de negociações para um cessar-fogo vão depender “do desenvolvimento da situação”.

Dmitry Medvedev lembrou que já ocorreram conversações na Bielorrússia, assim como na Turquia, e culpou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pelo impasse.

“A certa altura, as autoridades ucranianas, lideradas por Zelensky, disseram que não precisavam dessas conversações e que queriam continuar a guerra até a vitória final. Eles estão a tentar pressionar as negociações, no entanto, já lhes foi transmitido, tanto pelo nosso presidente, como por outros participantes, que tal reunião só será possível sob certas condições", sublinhou.

Acusações ao Ocidente

O ex-Presidente da Rússia acusa ainda os países do Ocidente de estarem a conduzir “uma guerra por procuração”, na Ucrânia.

“Os Estados Unidos, o mundo ocidental, a NATO e lamentavelmente a França, até certo ponto, estão a levar a cabo uma chamada guerra por procuração contra a Rússia. De tal forma, que não estão a fazer nada para acabar com o conflito. Pelo contrário, procuram alimentá-lo fornecendo várias armas ofensivas, desde armas de fogo até aos múltiplos sistemas de lançamento de mísseis de alta precisão, como o famoso HIMARS”, declarou.

Medvedev afimou que, por agora, esse mesmo sistema de artilharia fornecido à Ucrânia pelos Estados Unidos não constitui "uma ameaça séria" à Rússia, mas tudo depende da categoria dos foguetes e do alcance. "Significa que quando este tipo de míssil voa 70 km, é uma coisa. Quando o seu alcance é de 300 a 400 km, é outra questão bem diferente. É uma ameaça direta ao território da Federação Russa", especificou.

Recentemente, Dmitry Medvedev publicou na rede Telegram, um mapa para ilustrar o território que a Rúsia acredita poder conquistar na Ucrânia. De acordo com essa publicação, a Ucrânia ficaria reduzida à capital, Kiev e uma área circundante. Sete regiões a oeste seriam anexadas pela Polónia e outras três, a sudoeste, pela Hungria e Roménia. O resto do país seria totalmente absorvido pela Rússia