Macron agradece à Argélia ajuda a diversificar abastecimento de gás à UE

O Presidente francês, Emmanuel Macron, saudou esta sexta-feira a ajuda da Argélia para “diversificar” o fornecimento de gás à Europa, aumentando as exportações para Itália, e rejeitou a ideia de que França esteja em concorrência com os italianos. “Não estamos em concorrência com a Itália” sobre o gás argelino, disse Macron em declarações à imprensa no segundo dia de uma visita de Estado à Argélia, sublinhando o “baixo peso do gás no ‘mix’ energético” da França. Pelo contrário, disse, “agradeço à Argélia” por ter aumentado os volumes injetados no gasoduto que abastece a Itália. “É bom para a Itália, é bom para a Europa e melhora a diversificação da Europa”, anteriormente demasiado dependente do gás russo, prosseguiu o chefe de Estado francês.

Macron disse que a França quer sim, “a longo prazo, consolidar a parceria entre a TotalEnergies e a Sonatrach”, a companhia estatal argelina de petróleo e gás. Numa cimeira argelina-italiana, em meados de julho, foi anunciado um grande contrato de “partilha de produção” entre os gigantes italianos Eni, a norte-americana Occidental e a francesa Total, no valor de quatro mil milhões de dólares (aproximadamente o mesmo valor em euros, ao câmbio atual). Além disso, Argel tinha anunciado um novo aumento até ao final do ano nas suas entregas, através do gasoduto Transmed, de gás a Itália, país do qual se tornou o primeiro fornecedor à frente da Rússia, após a invasão da Ucrânia. A Argélia é o maior exportador de gás de África e fornece cerca de 11% do gás consumido na Europa.