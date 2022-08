Dois septuagenários morrem em incêndio no País Basco

Dois homens de 73 anos morreram ontem num incêndio no País Basco, em Espanha, elevando para cinco o número de vítimas mortais este ano no país por causa dos fogos, foi divulgado esta quarta-feira.

Segundo disseram hoje as autoridades regionais do País Basco (nordeste de Espanha), os dois homens foram encontrados mortos pelos bombeiros durante os trabalhos de combate e extinção do fogo em Basauri, Biscaia, uma zona rural.

Os dois homens eram irmãos e, provavelmente, estavam a fazer uma queimada e perderam o controlo das chamas, segundo as autoridades bascas, embora não haja ainda conclusões da investigação policial.

Cinco pessoas morreram em incêndios florestais em Espanha desde junho.

O Governo espanhol declarou na terça-feira “zonas de catástrofe” em 15 das 17 regiões autónomas do país, atendendo às consequências dos incêndios, que este ano já calcinaram mais de 280 mil hectares, segundo das estimativas do sistema europeu EFFIS.