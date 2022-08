Eleições em Itália. Twitter remove vídeo partilhado por candidata da extrema-direita

O Twitter removeu esta terça-feira da plataforma um vídeo de uma mulher ucraniana a ser violada por um migrante numa cidade italiana, publicado pela líder da extrema-direita, Giorgia Meloni, que continua à frente na corrida às eleições legislativas de setembro.

Meloni fez a publicação no domingo à noite, recorrendo a um vídeo com pouca nitidez, originalmente divulgado por um jornal online, para dizer que não podia ficar em silêncio face a "este episódio atroz de violência sexual".

O tweet foi amplamente condenado pelos rivais políticos de Meloni, bem como por ativistas de Direitos Humanos, sob acusações de estar a piorar a miséria da vítima ao partilhar o vídeo sem o seu consentimento.

Esta terça-feira de manhã, a publicação foi removida da rede social, sendo substituída por uma mensagem do Twitter: "Este tweet viola as regras do Twitter."

Não houve reação imediata de Meloni.



Ontem, a líder do Força Itália tinha reagido às críticas via Twitter, dizendo que decidiu partilhar o vídeo "para expressar solidariedade para com a vítima, condenar o que acongteceu e obviamente exigir justiça".