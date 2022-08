Colômbia. Mais de 700 kg de cocaína escondidas em latas de atum

As autoridades colombianas apreenderam 744 quilos de cocaína escondidos em latas de atum numa casa no sudoeste do país, na fronteira com o Equador, disse na quinta-feira a Procuradoria-Geral da República.

A operação foi realizada numa casa em Ipiales, no departamento de Narino, por agentes da Direção Especializada contra o Tráfico de Drogas e do Corpo de Investigação Técnica (CTI, do Ministério Público colombiano). Não foram comunicadas quaisquer detenções.

No local, os investigadores encontraram 100 caixas de cartão contendo latas, nas quais o atum tinha sido trocado por 744 quilogramas de cocaína.

Segundo a investigação, a carga devia alegadamente seguir para a Europa.

Durante o mandato de quatro anos do ex-Presidente colombiano Ivan Duque, terminado em 7 de agosto, 391.947 hectares de coca e 20.722 laboratórios de processamento da droga foram destruídos e 2.071 toneladas de cocaína apreendidas.

Também durante este período, 717 pessoas foram extraditadas, 622 das quais colombianas. As restantes eram nacionais do Equador, do México e da Venezuela.

O Ministério da Justiça colombiano adiantou que 89% dos extraditados estavam envolvidos no tráfico de droga.