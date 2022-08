Espanha. Consumo de luz cai 3,7% na primeira semana de poupança

O consumo de eletricidade caiu 3,7% da primeira para a segunda semana de agosto, quando começaram a ser aplicadas as medidas de poupança energética do Governo espanhol, anunciou esta quarta-feira a vice-presidente e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera.

Segundo a agência de notícias EFE, a ministra descreveu a diminuição como "uma redução significativa em plena onda de calor", em conferência de imprensa, em Maó, capital da ilha de Menorca, para fazer um balanço das medidas para reduzir o consumo de energia, no contexto da guerra na Ucrânia, após uma semana de implementação.

Teresa Ribera atribuiu a diminuição da procura de eletricidade na semana de 8 a 14 de agosto "à maior sensibilidade das famílias e empresas no que diz respeito ao uso responsável da energia e às medidas do decreto-lei" que estabelece que os espaços refrigerados tenham uma temperatura mínima de 27 graus e que os aquecimentos, quando chegar o inverno, não subam acima dos 19, bem como montras desligadas durante a noite.

A ministra considerou que a primeira resposta às medidas foi "extraordinariamente positiva" e que as poupanças ficaram dentro do que foi calculado pelo Governo.

Teresa Ribera explicou, no entanto, que os dados são preliminares e a primeira semana de implementação das medidas coincidiu com uma vaga de calor em grande parte de Espanha, mas que "a tendência é clara em termos de envolvimento cívico e compreensão do contexto em que se adotaram estas medidas que exigem solidariedade e esforço da sociedade".

Ribera explicou que o elevado afluxo de turistas às ilhas Canárias e Baleares teve influência nos dados, pelo que o nível de poupança e eficiência da Península na primeira semana ascende a 3,9%, em relação à semana anterior, e, ao introduzir os dados dos dois arquipélagos, cai para 3,7%.