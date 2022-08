China envia tropas para a Rússia, mas nega que tenha a ver com o conflito na Ucrânia

A China anunciou esta quarta-feira o envio de tropas chinesas para a Rússia, para participar em exercícios militares conjuntos, com a participação também da Índia, Bielorrússia, Mongólia, Tajiquistão e outros países.

A informação, veiculada pelo Ministério da Defesa da China, esclarece que os exercícios conjuntos não estão “relacionados com a atual situação internacional e regional" que se vive.

Em julho, Moscovo já tinha anunciado a intenção de realizar estes exercícios denominados "Vostok", entre 30 de agosto e 5 de setembro, independentemente dos gastos “dispendiosos que venha a travar na Ucrânia”.

O último destes exercícios decorreu em 2018, quando a China participou pela primeira vez. O país volta a participar nas manobras ao abrigo, sublinha, de “um acordo de cooperação bilateral anual”, estabelecido com a Rússia.

"O objetivo é aprofundar a cooperação prática e amigável com os exércitos dos países participantes, aumentar o nível de colaboração estratégica entre as partes participantes, e reforçar a capacidade de responder a várias ameaças à segurança", destaca o comunicado do ministério da Defesa da China.

Sendo ou não uma iniciativa que se realiza à margem da guerra com a Ucrânia, a verdade é que o Presidente chinês Xi Jinping e o seu homólogo russo Vladimir Putin têm vindo a aprofundar relações, aproximando Pequim de Moscovo.

Basta recordar que, pouco antes da invasão russa, a 24 de fevereiro, os dois governos anunciaram uma colaboração "sem limites", apesar de fontes norte-americanos garantirem não ter conhecimento que a China tenha escapado às sanções lideradas pelos Estados Unidos contra a Rússia ou fornecer-lhe equipamento militar.