​Salman Rushdie inicia "longo caminho de recuperação”

Salman Rushdie iniciou “o caminho para a recuperação” após ter sido esfaqueado, mas o percurso será longo, disse este domingo o agente do escritor.



“Ele já respira sem ventilador, então a estrada para a recuperação começou”, declarou Andrew Wylie, numa atualização do estado de saúde do autor de “Versículos Satânicos”.

“O caminho será longo; os ferimentos são graves, mas sua condição de saúde está na direção certa", segundo o agente de Salman Rushdie.

O escritor, de 75 anos, foi esfaqueado na sexta-feira durante um evento literário, no estado norte-americano de Nova Iorque, e foi transportado para o hospital em estado crítico.

Rushdie terá sofrido cerca de uma dezena de golpes de arma branca, no pescoço, num braço e noutras zonas do corpo.

O suspeito do ataque, Hadi Matar, declarou-se no sábado inocente em tribunal depois de ter sido acusado de tentativa de homicídio e agressão, com o procurador a considerar que se tratou de um crime premeditado.