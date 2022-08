Legoland. Acidente em montanha russa faz 31 feridos na Alemanha

Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas num acidente numa montanha russa na Legoland em Günzburg, na Alemanha.

De acordo com o jornal alemão Bild , um dos feridos encontra-se em estado grave. Outras 15 pessoas foram transportadas para o hospital.

Segundo a polícia local, uma das carruagens desta montanha russa parou bruscamente, levando uma segunda carruagem a colidir com ela a grande velocidade.

Apesar do acidente, o parque de diversões continuou aberto e a funcionar. A montanha russa em causa, de nome "Feuerdrache" ("Dragão de Fogo") pode viajar a velocidades de até oito metros por segundo, ou seja, cerca de 29 quilómetros por hora.

Este é o segundo acidente a acontecer num parque de diversões na Alemanha nos últimos dias. Na semana passada, uma mulher de 57 anos morreu ao cair de uma atração em Klotten, perto da fronteira com a Bélgica.

Também no Reino Unido uma atração colapsou no parque de diversões mais antigo do país, causando dois feridos, avança o jornal britânico Metro.