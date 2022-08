Trump invoca Quinta Emenda e foge a perguntas sobre negócios

O ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu invocar a Quinta Emenda e não respondeu às perguntas, sob juramento, no gabinete da Procuradoria-Geral de Nova Iorque, esta quarta-feira, relativas à investigação sobre as suas práticas empresariais e suspeitas de fraude e corrupção.

Em comunicado, o próprio Trump refere que “se recusou a responder às perguntas recorrendo aos direitos e privilégios concedidos a todos os cidadãos sob a Constituição dos Estados Unidos”.

“Já me perguntei: ‘Se és inocente, por que estás a invocar a Quinta Emenda? Agora sei a resposta a essa pergunta”, refere numa publicação da sua rede social Truth Social.

“Quando a tua família, a tua empresa e todas as pessoas à tua volta se tornam alvos de uma caça às bruxas infundada e politicamente motivada, apoiada por advogados, procuradores e da comunicação social das notícias falsas, não tens escolha.”

A audiência à porta fechada aconteceu depois de meses de luta em que o ex-Presidente evitou ser questionado pelas autoridades judiciais e dias depois de o FBI ter feito buscas no campo de golfe do empresário na Flórida, no âmbito de uma investigação a material sensível que o ex-Presidente terá retirado da Casa Branca após perder as eleições para Joe Biden em 2020.

Trump continua a declarar-se inocente de todas as acusações, acusando as autoridades de um "ataque" que "só deveria ter lugar em países desfeitos de terceiro mundo" e exigindo que a atual procuradora de Nova Iorque, Letitia James, seja investigada.