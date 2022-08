Três mortos e 40 feridos em operação israelita na Cisjordânia

As Forças Armadas de Israel mataram esta terça-feira o comandante das Brigadas Mártires de Al-Aqsa, Ibrahim al-Nabulsi, juntamente com outros dois combatentes, após uma prolongada troca de tiros, numa operação na Cisjordânia.

Na operação na Faixa de Gaza morreram 46 palestinianos, incluindo várias crianças, de acordo com um relatório palestiniano citado pela AFP.

Desde o início da sua operação, na sexta-feira, Israel garante que só está a atacar locais pertencentes à Jihad Islâmica, tendo até agora matado 15 combatentes daquele grupo extremista.

Como retaliação, o grupo palestiniano dispara 'rockets' para território israelita, a maioria dos quais é intercetada pela defesa antimíssil do país.

Trata-se do pior confronto entre o Estado hebreu e organizações armadas da Faixa de Gaza desde a guerra de maio de 2021, que fez em 11 dias 260 mortos do lado palestiniano, entre os quais combatentes, e 14 mortos em Israel, incluindo um soldado, de acordo com as autoridades locais.

Israel impõe desde 2007 um embargo à Faixa de Gaza.