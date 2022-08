Artistas portugueses recordam Jô Soares como "alguém da nossa própria família"

"Cresci com os "sketches" dele - "Viva o Gordo" e o "Planeta dos Homens" a juntarem-se ao "Flying Circus" [dos Monty Python] e ao "Tal Canal" [de Herman José] como ingredientes neste caldeirão que me alimentou o sentido de humor", escreveu o humorista e argumentista Nuno Markl , que foi entrevistado por Jô Soares em 2013.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as reações e as mensagens de pesar pela morte do humorista e escritor Jô Soares, esta madrugada, em São Paulo, aos 84 anos.

A atriz portuguesa Maria de Medeiros, que entrou numa adaptação cinematográfica do romance "O Xangô de Baker Street", recorda o percurso do humorista, com uma fotografia dele no programa televisivo "Viva o Gordo": "Jô Soares, na minha personagem preferida, com quem sempre me identifiquei: o Brasileiro, morrendo de frio em Paris, esperando a ditadura passar".

Na rede social Instagram, o escritor Valter Hugo Mãe recua ao seu romance autobiográfico "Contra Mim", para dizer que escreveu um capítulo sobre Jô Soares.

"Não porque era um artista a dar na TV, mas sobretudo porque se tornou em alguém da nossa própria família. É uma tristeza profunda que não o possamos voltar a ver e a ouvir", lamentou o autor.