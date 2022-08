Ucrânia rejeita acusações da Amnistia Internacional

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, afirmou nesta quinta-feira estar "indignado" com as acusações "injustas" avançadas pela Amnistia Internacional, que denunciou que as forças de Kiev também puseram civis em perigo no conflito em curso com Moscovo.

"Estou indignado, como todos, com o relatório da Amnistia Internacional. Considero-o como injusto", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, num vídeo publicado na rede social Facebook.

Num relatório hoje conhecido, a Amnistia Internacional (AI) alertou que as forças ucranianas põem em perigo a população civil quando estabelecem bases militares em zonas residenciais e lançam ataques a partir de áreas habitadas por civis.

As forças ucranianas põem civis em perigo quando montam bases e operam sistemas de armas "em zonas habitadas por civis, incluindo em escolas e hospitais, para repelir a invasão russa que começou em fevereiro", considerou a organização não-governamental (ONG), denunciando ainda que tais táticas violam o direito internacional e tornam zonas civis em objetivos militares contra os quais os russos retaliam.